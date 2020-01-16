Osmaniye'de narkotik uygulamasında 6 kişi yakalandı
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Osmaniye'de narkotik uygulamasında 6 kişi yakalandı

Osmaniye'de yapılan narkotik uygulamasında 6 kişi yakalandı.

16.01.2020 15:19 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:24
Osmaniye'de narkotik uygulamasında 6 kişi yakalandı

'de yapılan uygulamasında 6 kişi yakalandı.


Osmaniye ekiplerince, aranması olan şahısların yakalanması için 47 personelle yapılan uygulamada 6 kişi gözaltına alındı. 6 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir evde yapılan aramada ise 1 adet kuru sıkı tabanca ve 48 adet adet fişek, 6,35 gram metamfetamin, 2,14 gram eroin maddesi ele geçirildi. Aynı mahalledeki başka bir evde de 0,45 gram metamfetamin ve 99 adet yeşil reçeteye tabi ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında işlem yapıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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