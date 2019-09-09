Osmaniye'de narkotik denetimleri

09.09.2019 14:44

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 1 hafta içinde yürütülen çalışmalarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2-9 Eylül tarihleri arasında il genelinde yaptıkları denetim ve uygulamalarda uyuşturucu kullandığı ve temin ederek satışını yaptığı ileri sürülen 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin ev, işyeri, araç ve üst aramalarında 29,91 gram esrar, 36,70 gram eroin, 24,73 gram metamfetamin, 15 sentetik uyuşturucu hap, 3 kök Hint keneviri ile 62 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Kaynak: AA