Manavdan muz çalan hırsızlar bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı

Osmaniye'de bir manavdan yaklaşık 15 kilogram muz çalan hırsızlık şüphelileri devriye gezen bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı.

Osmaniye'de bir manavdan yaklaşık 15 kilogram muz çalan hırsızlık şüphelileri devriye gezen bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan bir manavdan yaklaşık 15 kilogram muz çaldıktan sonra olay yerinden yaya olarak uzaklaşmaya çalışan hırsızlık şüphelisi şahıslar Hacı Osmanlı Şehit Polis Mehmet Çatal Polis Merkezi Amirliğinde görev yapan mahalle bekçilerinin dikkatini çekti. Şüphe üzerine durdurulmak istenen şahıslar kısa süreli kovalamaca sonunda yakalandı. GBT sorgulaması yapılan şahısların daha önceden hırsızlık suçundan birçok kaydı olan S.T. ve M.T. olduğu tespit edildi. Yanlarında bulunan poşetlerde muz olduğunu fark eden bekçiler çevrede yaptıkları araştırmada şahısların yakalandıkları yerden iki sokak ileride bulunan manavdan muzları çaldıklarını belirledi.

Gözaltın alınan şahıslar hakkında "İş yeri ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adli tahkikat başlatılırken çalınan muzlar ise iş yeri sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı