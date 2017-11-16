Osmaniye'de Muhtarlarla Güvenlik Toplantısı

Osmaniye'de Toplum Destekli Polislik Hizmetleri kapsamında, muhtarlarla güvenlik ve asayiş toplantısı düzenlendi.





Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, polisevinde düzenlenen toplantının açılışında, kamu güvenliğine ilişkin konuların değerlendirileceğini, muhtarlardan gelen talep ve sorunların dinleneceğini kaydetti.



Toplantıya katılan muhtarlara teşekkür eden Coşkun, şunları kaydetti:



"İdare olarak en önemli paydaşlarımızdan biri de muhtarlarımız. Vatandaşımızla idare arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımıza vatandaşımızın taleplerinin, isteklerinin, sorunlarının idareye aktarılması, idarenin beklentilerinin de vatandaşımıza anlatılması noktasında önemli görevler düşüyor."



İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da kentte yapılan asayiş uygulamaları ve emniyet projelerini anlattı.





Düğün ve asker uğurlamalarında silah kullanımının önüne geçilmesi için çalışma yapıldığını belirten Gökduman, "Muhtarlarımızdan, mahallelerindeki düğünlerde silah sıkılmaması yönünde bir çaba göstermelerini bekliyoruz." dedi.