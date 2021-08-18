Osmaniye'de muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi
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Osmaniye'de muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi

Osmaniye'de muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye'de muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Osmaniye'de muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Osmaniye Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında Valilik Ahmet Cevdet Paşa salonunda düzenlenen seminerde, muhtarlara yeni düzenlemeler ve yönetmeliklerle ilgili bilgi verildi.

Vali Yılmaz toplantıda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kentin aşılamada 'mavi' kategoriye geçtiğini belirterek, "Salgınla mücadelede pazartesiden itibaren aşılamada yüzde 75 oranını yakaladık ve 'mavi' renge geçtik. Hep beraber mücadele edildiğinde sonuç alınabilecek bir salgınla karşı karşıyayız. Şu anda virüs maalesef yayılmaya devam ediyor. Bu nedenle muhtarlarımızdan kendi mahallelerinde aşı olmayan vatandaşları aşı olmaya ikna etmelerini istiyorum. Bunun, en başta kendi sağlığı, en yakınındakilerin sağlığı ve toplumumuzun sağlığı için çok gerekli olduğunu mutlaka anlatmalıdır. Maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmek zorundayız, bu tedbirler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, muhtarların orman yangınları ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar konusunda da duyarlı olmalarını talep etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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