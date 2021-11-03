Osmaniye'de muhtarlara narkotik suçlarla mücadele anlatıldı
AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından muhtarlara yönelik narkotik suçlarla mücadele semineri düzenlendi.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından muhtarlara yönelik narkotik suçlarla mücadele semineri düzenlendi.
Şube Müdürü Cenk Ocaktürk, Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi'ndeki seminerde, kentte yürütülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Muhtarlara "UYUMA uygulaması" ve "En iyi narkotik polisi anne projesi" hakkında bilgi veren Ocaktürk, bu çalışmaların başarıyla yürütülmesi ve gençleri uyuşturucudan korunması için muhtarların desteğinin önemsendiğini vurguladı.
AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri
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