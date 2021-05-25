Osmaniye'de motosikletten ve evden hırsızlıklar güvenlik kamerasına yansıdı

Osmaniye'de motosikletten cep telefonu ve evden çeşitli eşyalar çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Osmaniye'de motosikletten cep telefonu ve evden çeşitli eşyalar çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde park halindeki motosiklette bulunan cep telefonunun, Kurtuluş Mahallesi'ndeki evden de kaynak makinesi, matkap ve zeytinyağı çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

İki olayla ilgili güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, H.K. ve S.D.C. olduğunu belirlediği zanlıları gözaltına alındı.

Hırsızlıklar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner