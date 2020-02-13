Osmaniye'de motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü 1 kişi yaralı
Osmaniye'de motosikletin devrilmesi sonucu sürücü öldü, ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'de motosikletin devrilmesi sonucu sürücü öldü, ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Mahmut Yavaş (25) idaresindeki 80 HJ 655 plakalı motosiklet, Güney Çevre Yolu'nda devrildi.
Sürücü Mahmut Yavaş olay yerinde hayatını kaybetti, arkasında bulunan Tuğrul Yalın ağır yaralandı.
Yalın, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine, Yavaş'ın cesedi ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.