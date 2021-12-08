Osmaniye'de motosiklet kazasında sürücü ile yaya yaralandı - Haberler
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Osmaniye'de motosiklet kazasında sürücü ile yaya yaralandı

Osmaniye'de motosiklet kazasında sürücü ile yaya yaralandı
AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.A'nın kullandığı 80 ACY 280 plakalı motosiklet, Kamil Kara Bulvarı'nda karşıya geçen Demet N'ye çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

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