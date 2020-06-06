Osmaniye'de motosiklet kazası: 3 yaralı
Osmaniye'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
06.06.2020 23:11 | Son Güncelleme: 06.06.2020 23:46
Osmaniye'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alibekirli Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, sürücüleri belirlenemeyen 80 GH 217 ve 80 HK 389 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, motosikletlerde bulunan Yalçın Karayılan, İsmail Koyun ve Osman Köse yaralandı.
Ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Köse'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA