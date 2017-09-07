Osmaniye'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.



Dervişpaşa Mahallesi'nde, Kahramanmaraş Andırın ilçesi istikametine gitmekte olan Yunus Yakup Çavuş (37) yönetimindeki 80 LE 632 plakalı motosiklet, Andırın Caddesi'nde sokaktan ana yola çıkan Mehmet Yıldız yönetimindeki 80 LL 296 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Çavuş, otomobil sürücüsü Yıldız'ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.