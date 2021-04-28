Osmaniye'de motosiklet hırsızlıkları kamerada
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Osmaniye'de motosiklet hırsızlıkları kamerada

Osmaniye'de motosiklet hırsızlıkları kamerada
Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de bir apartmanın girişindeki motosikleti çalan kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.

OSMANİYE'de bir apartmanın girişindeki motosikleti çalan kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.

Olay, 17 Nisan günü Fakıuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın girişine motosikletini park eden kişi, geri döndüğünde bulamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli Ö.M.Ö.'yü evine yapılan baskınla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.M.Ö., adliyeye sevk edildi.

 


Osmaniye'de motosiklet hırsızlıkları kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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