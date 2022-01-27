Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
AA, Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de park halindeki motosikleti iterek çaldığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de park halindeki motosikleti iterek çaldığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Alibekirli Mahallesi'nde bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği şüpheli İ.T'yi yakaladı.
Görüntülerde park halindeki motosikletin itilerek, bölgeden uzaklaştırıldığı yer aldı.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel