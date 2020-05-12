Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, iki kişinin bir apartmanın önündeki motosikleti çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
12.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:36
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, iki kişinin bir apartmanın önündeki motosikleti çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Karataş Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Sarıarslan, apartmanın önüne park ettiği motosikletinin yerinde olmadığı görünce durumu polise bildirdi.
Adrese giden ekipler, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda, tıbbı maske takan iki kişinin motosikleti çaldığı belirlendi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA