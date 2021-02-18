Osmaniye'de motosiklet çaldığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı
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Osmaniye'de motosiklet çaldığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı

18.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:50
Osmaniye'de motosiklet çaldığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'de motosiklet çaldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Osmaniye'de motosiklet çaldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 10 Şubat'ta merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde S.Ç'ye ait motosikletin çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) araştırma başlattı.

Yapılan araştırmada, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen A.S. gözaltına alındı.

Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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