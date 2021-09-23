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Osmaniye'de motosiklet çalan zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Osmaniye'de motosiklet çalan zanlı tutuklandı

Osmaniye'de motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri kent merkezinde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler motosikleti çalan şahsın E.A. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından adresi belirlenen şahıs, JASAT ekiplerince yapılan baskınla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. tutuklanırken bulundu.

Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

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