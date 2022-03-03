Osmaniye'de motosiklet çalan 2 kişi yakalandı

KADİRLİ, OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motosiklet çalan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kadirli ilçesinde çalınan motosikletlerle ilgili çalışma başlattı. JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosikletlerin çalındığı bölgedeki kamaraları incelemeye aldı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahısların F.G. ile N.S.Y. olduğunu tespit eden ekipler yapılan baskınla şahısları gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından F.G. ile N.S.Y. adliyeye sevk edilirken bulunan motosikletler de sahiplerin teslim edildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa