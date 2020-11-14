Osmaniye'de modern muz serası kuruldu
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Osmaniye'de modern muz serası kuruldu

14.11.2020 08:33 | Son Güncelleme: 14.11.2020 08:37
Osmaniye'de modern muz serası kuruldu

Osmaniye'de 30 dönüm arazi üzerine bilgisayarlı ve otomasyonlu akıllı sistem ile yönetilebilen modern muz serası kuruldu.

Osmaniye'de 30 dönüm arazi üzerine bilgisayarlı ve otomasyonlu akıllı sistem ile yönetilebilen modern muz serası kuruldu.

Osmaniye merkez Sakızgediği köyünde Ziya Şahin tarafından, 30 dönüm arazi üzerine bilgisayarlı ve otomasyonlu akıllı sistem ile yönetilebilen modern muz serası kuruldu. 5 bin 200 Grand Nain türü muz fidesinin ekildiği seranın açılışı Vali Erdinç Yılmaz tarafından yapıldı. Açılış öncesi Vali Yılmaz'a sera hakkında bilgiler veren sera sahibi Ziya Şahin, "Seramız 30 dönüm arazi üzerine kuruldu. Modern bir sera yaptık. Seramızda bilgisayarlı, otomasyonlu akıllı bir sistem var. 5200 Grand Nain türü muz fidemiz mevcut. 1 yıl sonra hasat yapabileceğiz" diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından serayı gezen Vali Yılmaz'a seranın kurumuyla ilgili bilgiler veren Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mustafa Örel, "Fidelerin araları 3 metre, sıra üzeri 2 metre olmak üzere dekarda 150 fide bulunmaktadır. Seradaki otomasyon sistemi sayesinde sera içerisindeki nem ve sıcaklığın uzaktan yönetilebilecek" dedi.

Seradaki incelemelerinin ardından muz fidesi diken Vali Erdinç Yılmaz, seranın hayırlı olması temennisinde bulundu. - OSMANİYE

Osmaniye'de modern muz serası kuruldu
Osmaniye'de modern muz serası kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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