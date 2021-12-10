Köprüden Savrun çayına uçan minibüste 3 kişi yaralandı - Haberler
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Köprüden Savrun çayına uçan minibüste 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Köprüden Savrun çayına uçan minibüste 3 kişi yaralandı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı minibüs köprüden aşağı Savrun çayına uçtu.

OSMANİYE (İHA) - Köprüden Savrun çayına uçan minibüste 3 kişi yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı minibüs köprüden aşağı Savrun çayına uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Osman Nuri Saygılı Caddesi üzerinde bulunan Yaşar Kemal köprüsünde seyir halinde olan Mustafa A. İdaresindeki 01 AC 0399 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak köprüden aşağı Savrun çayına düştü. Kazada minibüs şoförü Mustafa A. Eşi N.A. ve oğlu E.A. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar minibüsten çıkarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Köprüden Savrun çayına uçan minibüste 3 kişi yaralandı

Köprüden Savrun çayına uçan minibüste 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Son Dakika Haberleri

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