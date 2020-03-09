Osmaniye'de meyve ağacı budama kursu açıldı
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Ahmet Refik, Bahçe, Güncel

Osmaniye'de meyve ağacı budama kursu açıldı

Bahçe ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Meyve Ağaçlarında Budama Kursu" düzenledi.

09.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:08
Osmaniye'de meyve ağacı budama kursu açıldı

Bahçe ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Meyve Ağaçlarında Budama Kursu" düzenledi.


İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu, meyve bahçesindeki budama etkinliğinde yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde açılan kursun 6 gün devam edeceğini belirtti.


Kursta, 20 kursiyere eğitim verildiğini ifade eden Müftüoğlu, kurs sayesinde meyve ağaçlarında budama işlemlerinin daha bilinçli yapılarak verim kalitesinin yükseltilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Konuşmadan sonra kursiyerlere Ziraat Mühendisi Hüseyin Selçuk ve Ziraat Teknikeri Murat Yüksel tarafından eğitim verildi.

Kaynak: AA

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Manşet

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