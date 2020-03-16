Osmaniye'de meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada taraflardan biri yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada taraflardan biri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Refik Cesur Bulvarı'nda Alper B. ile Veysel B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Alper B, Veysel B'yi bıçakla yaraladı.

Veysel B. ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı, şüpheli Alper B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA