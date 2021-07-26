Osmaniye'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi

Osmaniye'de yaşanan 4,2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Osmaniye'de yaşanan 4,2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaşanan depremin çevre ilçe ve beldelerde de hissedildiğini belirterek, "Yaşanan deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı bilgisi almadık." dedi.

Depremin merkez üssü olarak açıklanan Düziçi'ne bağlı Ellek beldesinde de Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir, depremin şiddetli biçimde hissedildiğini ifade ederek, "Şiddetli ama kısa süren bir depremdi. Beldemizde şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bilgisi almadık. Ekiplerimiz araştırmalarını sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürü Serhat Bulut ise yaptığı yazılı açıklamada, şu ana kadar bildirilen bir hasar kaydı bulunmadığını kaydederek, depremin merkez üssüne yakın yerleşim yerlerinde de olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner