Meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayında 6 şüpheli gözaltına alındı
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Meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayında 6 şüpheli gözaltına alındı

23.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:54

Osmaniye'de meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlk olayda, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Şehit Mehmet Ali Sarak Ortaokulu'nun kantininden gıda maddesi çalındığı bilgisini alan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, okulun güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde şüpheli Ş.K., D.K. ve V.Ö'nin okulun ana kapısının üzerinden atlayarak okula girdiğini tespit eden ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kapıyı tırmanarak okula giriş anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İkinci olayda Mevlana Mahallesi 17026 sokakta TEDAŞ'a ait kabloları çaldığı tespit edilen İ.E. ve M.D. gözaltına alındı.

Son olayda ise devriye gezen asayiş şube ekipleri, bir kişinin bir motosikleti iterek götürmeye çalıştığını tespit etti. Ekipleri görünce motosikleti bırakarak kaçmaya çalışan şüpheli kısa sürede yakalandı. Yapılan araştırmada şüphelinin hırsızlıktan kaydı bulunan Ş.Ö. olduğu, motosiklet ile ilgili de çalıntı kaydı bulunulduğu belirlendi, şüpheli gözaltına alındı.

Meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayında 6 şüpheli gözaltına alındı
Meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayında 6 şüpheli gözaltına alındı
Meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayında 6 şüpheli gözaltına alındı
Meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayında 6 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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