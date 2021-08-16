Osmaniye'de metruk binalar yıkılıyor
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Osmaniye'de metruk binalar yıkılıyor

Osmaniye'de metruk binalar yıkılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de "Suçlara Yuva Kalmasın" projesi kapsamında halkın güvenliğini tehdit eden ve uyuşturucu bağımlısı şahısların mesken haline getirdiği metruk binalar yıkılıyor.

Osmaniye'de "Suçlara Yuva Kalmasın" projesi kapsamında halkın güvenliğini tehdit eden ve uyuşturucu bağımlısı şahısların mesken haline getirdiği metruk binalar yıkılıyor.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce yürütülen "Suçlara Yuva Kalmasın" projesi çerçevesinde çevre halkının güvenliğini tehdit eden, uyuşturucu madde ve alkol bağımlısı şahısların mesken haline getirdiği, görüntü kirliliği ve güvenlik açısından çevrede yaşayan vatandaşlara rahatsızlık veren metruk binalar yıkılmaya başlandı. Osmaniye Belediyesi ile koordineli şekilde yapılan yıkımlarda İstiklal Mahallesi ve Alibeyli Mahallesi'nde belirlenen iki ayrı metruk bina polis gözetiminde yıkıldı.

Emniyetin yapmış olduğu projeden dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, metruk binaların yıkımı ile suç yuvalarının ortadan kalkacağını ve mahallelerin huzur bulacağını söylediler. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi.
İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi.
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