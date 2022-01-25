Osmaniye'de metruk binalar polis gözetiminde yıkılıyor - Haberler
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Osmaniye'de metruk binalar polis gözetiminde yıkılıyor

Osmaniye'de metruk binalar polis gözetiminde yıkılıyor
AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye'de "Suçlara Yuva Kalmasın" projesi kapsamında metruk binalar yıkılıyor.

SELÇUK, İZMİR (AA) - Osmaniye'de "Suçlara Yuva Kalmasın" projesi kapsamında metruk binalar yıkılıyor.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, yaptığı yazılı açıklamada, çevre güvenliğini tehdit etmesi, suç ve suçlulara mekan olması nedeniyle metruk binaların yıkımına devam edildiğini belirtti.

Bu ay içerisinde 10 metruk binanın yıkıldığını ifade eden Okumuş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Proje kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı görevli ekipler yaptıkları çalışmalarda, çevre halkının güvenliğini tehdit eden, terk edilmiş, kapı ve pencereleri sökülmüş, kısmi olarak yıkılmış, fuhuş, uyuşturucu, alkol amaçla kullanılabilen, suç unsurlarının ve şahısların gizlenmesine imkan sağlayan, görüntü kirliliği oluşturan ve güvenlik açısından çevrede yaşayan vatandaşlara huzursuz eden metruk binaların tespit edilmesi durumunda ortadan kaldırılması için çalışma sürdürülüyor. Mahalle polisleri tarafından Osmaniye Belediyesine 2021 yılı içerisinde bildirimi yapılan 34 metruk binanın 26'sı yıkıldı. 2022 yılı ocak ayı içerisinde daha önceki tarihlerde bildirimi yapılan ve işlemleri tamamlanan 10 metruk bina daha polis gözetiminde yıkıldı."

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri

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