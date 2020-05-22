Osmaniye'de meslek lisesi öğrencileri portakal çiçeği kolonyası üretti Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler tarafından portakal çiçeği kolonyası üretimine başlanıldı.

Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler tarafından portakal çiçeği kolonyası üretimine başlanıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında maske, siperlik ve dezenfektan üretimine başlayan meslek liselerinin kolonya üretimine de başladığını belirtti.

Açıklamasında Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin kente özgü portakal çiçeği kolonyası üretimi yaptığını kaydeden Albak, "Meslek liselerindeki üretim çeşitliliği devam ediyor. Öğretmen ve öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum. Mesleki eğitim alan öğrencilerimiz, Türkiye'de olduğu gibi kentimiz de de şartlar ne olursa olsun elini taşın altından çekmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA