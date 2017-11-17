Osmaniye'de Meşe ve Kayın Ormanları Bakıma Alındı

Osmaniye'nin Bahçe ve Düziçi ilçe sınırlarında yer alan ve yıllardır ulaşım güçlüğünden dolayı müdahale edilememiş yüksek rakımdaki meşe ve kayın ormanları bakıma alındı.



Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Osmaniye İşletmesi'nin 2017 yılı uygulama sonuçlarını ve yeni başlayan 2018 yılı programlarını gözden geçirmek üzere iki günlük teknik gezi düzenledi.



Düziçi Şefliğinin Dumanlı mevkisindeki kayın ormanlarına giden teknik gezi heyeti, buradaki genç kayın ormanlarında yapılan bakım çalışmalarını inceledi. Burada çalışan üretim işçileriyle sohbet eden Orman Bölge Müdürü, sıcak ve samimi davranışıyla moral ve motivasyon takviyesinde bulundu.



Gezinin sonunda yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, "Osmaniye İşletmemizin ibreli ormanlarda gösterdiği başarıyı yüksek rakımdaki bu yapraklı ormanlarda da göstermesi bizi fazlasıyla sevindirdi. Bu ekibin teknik bilgisine ve çalışma performansına güveniyorum. Planlı, disiplinli ve özverili çalışmayla çözülemeyecek problem ulaşılamayacak hedef yoktur" dedi. - OSMANİYE