Osmaniye'de Memur-Sen üyelerinden kan bağışı
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Osmaniye'de Memur-Sen üyelerinden kan bağışı

Osmaniye'de Memur-Sen üyeleri, kan bağışında bulundu.

Osmaniye'de Memur-Sen üyelerinden kan bağışı
20.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:32

Osmaniye'de Memur-Sen üyeleri, kan bağışında bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılay Evi'ni ziyaret eden Memur-Sen ve bağlı sendikaların üyeleri kan bağışı yaptı.

Şube Başkanı Mahmut Kahraman, burada yaptığı açıklamada, kan bağışına destek vermek için bir araya geldiklerini belirtti.

Kan bağışının önemine değinen Kahraman, "Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde kan stoklarında azalma yaşandığını biliyoruz. Biz de Memur-Sen ailesi olarak kan bağışında bulunarak kampanyaya destek vermek istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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