Son dakika gündem: Marketten 660 paket sigara hırsızlığı güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Marketten 660 paket sigara hırsızlığı güvenlik kamerasında

06.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:35

Son dakika haberler: Osmaniye'de, maskeli 3 şüphelinin marketten 660 paket sigara çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Osmaniye'de, maskeli 3 şüphelinin marketten 660 paket sigara çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Karaçay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bir marketin kepenklerinin açık ve kilitlerinin kesilmiş olduğunu görenler, durumu polise bildirdi.

Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde iş yerinin önüne gelen maskeli 3 kişinin kepenk kilitlerini demir makasıyla keserek içeri girdiğini ve sigaraları alarak kaçtığını tespit etti.

Yapılan araştırmayla kimlikleri tespit edilen E.K, Ş.K. ve C.K, ikametlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Son dakika gündem: Marketten 660 paket sigara hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika gündem: Marketten 660 paket sigara hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika gündem: Marketten 660 paket sigara hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son dakika gündem: Marketten 660 paket sigara hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ali Çelebi Mahir Ünal Muharrem İnce Mustafa Destici
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Gazete Mersin Evlilik Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Marketten 660 paket sigara hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 12:34:58. #1.15#
title