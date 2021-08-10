Osmaniye'de maganda dehşeti: 3 yaralı
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Osmaniye'de maganda dehşeti: 3 yaralı

Osmaniye'de maganda dehşeti: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde havaya ateş açılması sonucu bir evin balkonunda bulunan 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde havaya ateş açılması sonucu bir evin balkonunda bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Düziçi ilçesi Alibozlu köyü Dereobası Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir evin önüne araçla gelen şüpheliler pompalı tüfekle havaya ateş açıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada bir evin balkonunda misafirlikte bulunan B.D. (15), C.B. (47) ve E.G. (64) isimli vatandaşlar çeşitli yerlerinden yaralandı. Diğer misafirlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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