Osmaniye'de Lise Öğrencilerine Okçuluk Eğitimi

Osmaniye Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesinde, "Yay Hayatım, Ok Niyetim, Hedef Amacım Projesi" kapsamında öğrencilere okçuluk eğitimi verilmeye başlandı.



Vali Ömer Faruk Coşkun, proje kapsamında okçuluk eğitimi alan öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi.

Coşkun'a proje hakkında bilgi veren proje koordinatörü Orkun Limoncuoğlu, okçuluğun Türk İslam kültüründe önemli yere sahip olduğunu belirtti.



Proje sayesinde kentte okçuluk sporuna ilginin artacağına inandığını ifade eden Limoncuoğlu, şöyle devam etti:

"Lise yaş grubundaki öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımlarının sağlanmasını istiyoruz. Türk İslam kültüründe çok önemli yer tutan okçuluk sporunun genç nesillerce tanınması ve sevilmesini önemsiyoruz. Projeyle diğer okullardan öğrencilerinde katılımıyla 40 öğrenciye okçuluk teorik ve uygulamalı eğitim verilerek yarışma yapmaları sağlanıyor."

Kaynak: AA