Osmaniye'de lise kütüphanelerinde "Diyanet yayınları köşesi" oluşturuldu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Osmaniye Şubesi organizasyonuyla, lise kütüphanelerinde "Diyanet yayınları köşesi" oluşturuldu.

İl Müftüsü Ali Çakmak, Cebelibereket Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, kentteki 28 lise kütüphanesine 3 bin 132 kitap hediye edildiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve lise kütüphanelerinde bulunması tavsiye edilen 108 eserin lise kütüphanelerinde yerini aldığını ifade eden Çakmak, "Proje sayesinde lise öğrencilerimiz Diyanet İşleri Başkanlığımızca yayınlanan birbirinden değerli eserlerle tanışmış olacak. İnşallah, bu eserler gençlerimizin bilgi, ahlak, adalet ve merhamet duygularıyla yetişmelerine vesile olur." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak da, Diyanet İşleri Başkanlığının ciddi bir yayın ağının olduğunu belirterek lise kütüphanelerine verilen katkıdan dolayı teşekkür etti.