Osmaniye'de limon yüklü tır devrildi
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Osmaniye'de limon yüklü tır devrildi

26.09.2020 21:31 | Son Güncelleme: 26.09.2020 21:34
Osmaniye'de limon yüklü tır devrildi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde devrilen limon yüklü tırın şoförü yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde devrilen limon yüklü tırın şoförü yaralandı.

Nesim Aktı idaresindeki 33 ADT 695 plakalı limon yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi gişeleri kavşağında devrildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alev alan tır, Osmaniye ve Düziçi itfaiyelerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep yönünde kilometrelerce kuyruk oluştu. Mersin istikametinden gelen araçlar, Düziçi gişelerinden çıkmak zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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