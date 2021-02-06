Osmaniye'de kuyumcu soygunu tatbikatı yapıldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kuyumcu soygunu tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kuyumcu soygunu tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

Tatbikatta senaryo gereği, maskeli ve eli silahlı iki şüpheli, Refik Cesur Bulvarı'ndaki bir kuyumcuyu girerek iş yeri sahibini etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, altınları çalarak otomobille kaçmaya başlayan şüphelileri takip etmeye başladı.

Kovalamaca sonucu otomobilin önünü kesen ekipler, şüphelileri araçtan indirerek gözaltına aldı.

Gerçeğini aratmayan tatbikatı çok sayıda vatandaş da ilgiyle izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek