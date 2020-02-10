Osmaniye'de kuşlar için doğaya yem bırakıldı

10.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:02

Osmaniye'de kış şartlarında zorluk yaşayan kuşlar için dağcılar tarafından doğaya yem bırakıldı.

Gaziantep Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Osmaniye'nni Kadirli ilçesi yakınlarındaki Karatepe Aslantaş Milli Parkına gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşünde hayvanları da unutmadı.

Dağcılar, yanlarında getirdikleri yemleri plastik şişelere doldurarak hazırladıkları yemlikleri kuşlar için ağaçlara astı.

Gaziantep Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çerçi, yaptığı açıklamada, üyeleriyle düzenledikleri doğa yürüyüşünde kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken kuşları da unutmadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA