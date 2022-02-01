OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de kursiyerler el emeği göz nuru ürünlerini sergilediler

Yahya Mazlum Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler el emeği göz nuru ile yaptıkları yüzlerce ürünü sergiledi

OSMANİYE - Yahya Mazlum Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler el emeği göz nuru ile yaptıkları yüzlerce ürünleri sergiledi. Eşi Şenay Yılmaz ile birlikte sergisinin açılışını yapan Vali Erdinç Yılmaz, sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgiler aldı.

Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde seramik, resim, iğne oyası, kağıt rölyef, ahşap yakma, cam işleme, ebru, ahşap boyama, tezhip, hat, deri işleme, kırk yama, nakış, giyim, ipek kozası çiçek boyama gibi alanlarda eğitim gören onlarca kursiyer ele emeği göz nuru ile yaptıkları eserleri sergiledi. Sergininin açılış kurdelesini eşi Dr. Öğretim Üyesi Şenay Yılmaz ile birlikte kesen Vali Erdinç Yılmaz, daha sonra sergide yer alan eserleri gezerek Yahya Mazlum Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayhan Uyar'dan bilgiler aldı.

Sergi açılışının ardından Osmaniye Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezini de ziyaret eden Vali Yılmaz, sergilenen el sanatları hakkında Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Azizoğlu ve Hacer Burcu Yüceer'den bilgiler aldı.

Eserlerin her birinin ele emeği göz nuru olduğunu ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, "Kursiyerlerimiz el emeği göz nuru, her biri sanat eseri olan çok güzel ürünler ortaya koymuşlar. Tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Emeği geçen yönetici arkadaşlarımıza, usta öğreticilerimize, kursiyerlerimize çok teşekkür ediyoruz. Halk Eğitimi Merkezimizin faaliyetlerinin başarılı bir şekilde devam etmesi, Türkiye'de en fazla kursiyer yetiştiren iller arasında olmamız ciddi bir başarı. Tebrik ediyorum. Hem Halk Eğitimi Merkezimizde hem de Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Belediyemize de katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.