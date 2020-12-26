Osmaniye'de kıraathane baskını...Kumar oynarken yakalandılar
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Osmaniye'de kıraathane baskını...Kumar oynarken yakalandılar

26.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:28

Osmaniye'de kıraathane baskını...Kumar oynarken yakalandılar Osmaniye'de kumara oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza Osmaniye'de, yeni tip korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira idari cezası uygulandı.

Osmaniye'de kıraathane baskını...Kumar oynarken yakalandılar

Osmaniye'de kumara oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza

OSMANİYE - Osmaniye'de, yeni tip korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira idari cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ahlak Büro ekipleri Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Kıraathaneye baskın düzenleyen ekipler içerde 9 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve sigara içtikleri tespit edilen 9 şahsa korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 28 bin 350 lira para cezası kesildi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerinin sahibi M.Y. hakkında ise idari işlem başlatıldı.

Osmaniye'de kıraathane baskını...Kumar oynarken yakalandılar
Osmaniye'de kıraathane baskını...Kumar oynarken yakalandılar
Osmaniye'de kıraathane baskını...Kumar oynarken yakalandılar
Osmaniye'de kıraathane baskını...Kumar oynarken yakalandılar
Osmaniye'de kıraathane baskını...Kumar oynarken yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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