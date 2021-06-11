Osmaniye'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye para cezası verildi
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Osmaniye'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye para cezası verildi

Osmaniye'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 52 bin 946 lira ceza verildi.

Osmaniye'de kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 52 bin 946 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Rızaiye Mahallesi'ndeki ikamette kumar oynandığı ihbarı üzerine eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynarken yakalanan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 52 bin 946 lira ceza uygulandı.

Ev sahibi de "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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