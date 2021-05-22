Osmaniye'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye para cezası kesildi
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Osmaniye'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye para cezası kesildi

Osmaniye'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 31 bin 400 lira ceza verildi.

Osmaniye'de kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 31 bin 400 lira ceza verildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynarken yakalanan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 31 bin 400 lira ceza uygulandı.

İş yeri sahibi de "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Osmaniye'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye para cezası kesildi
Osmaniye'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye para cezası kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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