Osmaniye'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası verildi
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Osmaniye'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası verildi

Osmaniye'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de kahvehanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 82 bin 660 lira ceza uygulandı.

Osmaniye'de kahvehanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 82 bin 660 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine İstiklal Mahallesi'ndeki kahvehaneye operasyon düzenledi.

Operasyonda, evde kumar oynadıkları, Kovid-19 tedbirlerini ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 8 kişiye 82 bin 660 lira ceza verildi.

Kahvehane sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ile Kovid-19 tedbirlerini ihlalden adli işlem yapıldı, iş yeri ise mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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