Osmaniye'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası verildi
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Osmaniye'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası verildi

Osmaniye'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 44 bin 480 lira ceza verildi.

Osmaniye'de iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 44 bin 480 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine Yunus Emre Mahallesi 14517 Sokak'taki eve operasyon düzenledi.

Operasyonda evde kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 6 kişiye 44 bin 480 lira ceza uygulandı.

Ev sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Adresteki aramada ruhsatsız pompalı tüfek ile uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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