Son dakika haber | Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye para cezası verildi

Son dakika gündem haberi: Osmaniye'de, iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye 25 bin 580 lira ceza verildi.

Osmaniye'de, iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye 25 bin 580 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine kentteki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, iş yerinde kumar oynadığı ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 5 kişiye 25 bin 580 lira ceza uygulandı.

İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner