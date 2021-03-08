Osmaniye'de kumar oynayan 7 kişiye 52 bin TL ceza kesildi
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Osmaniye'de kumar oynayan 7 kişiye 52 bin TL ceza kesildi

08.03.2021 17:32 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:37
Osmaniye'de kumar oynayan 7 kişiye 52 bin TL ceza kesildi

Osmaniye'de bir iş merkezine düzenlenen kumar operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 52 bin 116 lira cezai işlem uygulandı.

Osmaniye'de bir iş merkezine düzenlenen kumar operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 52 bin 116 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş merkezinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Fakıuşağı Mahallesi 45009 Sokak üzerinde bulunan iş merkezindeki 18 numaralı daireye operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan şahısları suçüstü yakaladı. Olay yerinde gözaltına alınan şahıslara sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlalden toplamda 52 bin 116 lira para cezası uygulanırken, adres sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Adreste yapılan aramada açılır kapanır mekanizmalı bıçak, çok sayıda iskambil kağıtları ve okey taşları ele geçirildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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