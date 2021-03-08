Apart dairede kumar oynayan 7 kişiye 52 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Apart dairede kumar oynayan 7 kişiye 52 bin lira ceza

08.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:27
Apart dairede kumar oynayan 7 kişiye 52 bin lira ceza

OSMANİYE'de apart daireye kumar baskını yapan polisi gören şüpheliler, iskambil kağıtlarını pencereden attı.

OSMANİYE'de apart daireye kumar baskını yapan polisi gören şüpheliler, iskambil kağıtlarını pencereden attı. İçeride kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye 52 bin 116 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir apart dairede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Nöbetçi savcıdan alınan arama kararının ardından adrese baskın düzenleyen ekipler, içeride 7 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Polisi gören bazı şüpheliler, iskambil kağıtlarını odanın penceresinden dışarı attı. Apartta yapılan aramada sap kısmı 11, kesici kısmı 21 santimetre açılır kapanır mekanizmalı bıçak, iskambil kağıtları ve oyun taşları ele geçirildi. Kumar oynayan 7 kişiye Kabahatler Kanunu ve koronavirüs tedbirlerini ihlalden 52 bin 116 lira para cezası kesildi.


Apart dairede kumar oynayan 7 kişiye 52 bin lira ceza
Apart dairede kumar oynayan 7 kişiye 52 bin lira ceza
Apart dairede kumar oynayan 7 kişiye 52 bin lira ceza
Apart dairede kumar oynayan 7 kişiye 52 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Murat Balcı Hülya Avşar Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Apart dairede kumar oynayan 7 kişiye 52 bin lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 17:27:02. #1.15#
title