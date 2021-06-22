Osmaniye'de kumar oynayan 7 kişiye 28 bin lira ceza

Osmaniye'de bir dernek lokalinde kumar oynayan 7 kişiye Kabahatler Kanunu ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 28 bin 730 lira idari para cezası uygulandı.

Osmaniye'de bir dernek lokalinde kumar oynayan 7 kişiye Kabahatler Kanunu ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 28 bin 730 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Alibeyli Mahallesi Şehit Mehmet Tatlı Sokak'ta bulunan bir dernek lokalinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Nöbetçi savcıdan alınan arama kararı ile lokale operasyon düzenleyen ekipler 4 masada 7 şahsın kumar oynadığını tespit etti. Gözaltına alınan 7 şahsa Kabahatler Kanunu ve sosyal mesafeyi ihlalden toplamda 28 bin 730 lira idari ceza işlem uygulandı. İş yeri sahibi hakkında ise kumar oynatılmasına yer sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyon kapsamında delil niteliği taşıyan 74 bin 10 adet iskambil kağıdı, 16 adet 1 milyonluk, 15 adet 500 binlik, 15 adet 100 binlik, 15 adet 20 binlik, 29 adet 250 binlik toplamda 90 adet pul, 42 okey taşı, 3 adet zar ile 6 adet okey ıstakasına el konuldu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı