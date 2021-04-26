Osmaniye'de kumar oynayan 6 kişiye 44 bin lira ceza

Osmaniye'de yeni tip korona virüs tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynayan 6 kişiye 44 bin 480 lira idari para cezası yazıldı.

Osmaniye'de yeni tip korona virüs tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynayan 6 kişiye 44 bin 480 lira idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir evde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Yapılan fiziki takip sonucunda ihbarı doğrulayan ekipler nöbetçi savcıdan alınan izinle Yunus Emre Mahallesi 14517 Sokak bir eve operasyon düzenledi. İki masada kumar oynayan 6 şahıs suçüstü yakalandı. İkamet sahibi N.C. hakkında adli işlem başlatılırken kumar oynayan diğer şahıslara da Kabahatler Kanunu ile sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağından toplamda 44 bin 480 lira idari para cezası uygulandı.

Adreste yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek ile 24 adet fişeği, 1 adet açılır kapanır mekanizmalı bıçak, 3.39 gram bonzai, okey taşları ve iskambil kağıtları ele geçirildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı