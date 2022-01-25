Osmaniye'de kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi - Haberler
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Osmaniye'de kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi

Osmaniye'de kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 726 lira idari para cezası uygulandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 726 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Alibeyli Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynarken suç üstü yakaladığı 4 kişiye "kumar oynama" suçundan 7 bin 726 lira idari para cezası uyguladı.

İş yeri sahibi ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

Alibeyli Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Osmaniye, Güncel, Haber

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