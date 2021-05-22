Osmaniye'de kumar oynayan 12 kişiye 41 bin lira ceza

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir yayla evinde kumar oynayan 12 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlalden toplamda 41 bin 628 lira cezai işlem uygulandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir yayla evinde kumar oynayan 12 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlalden toplamda 41 bin 628 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Y.A.B. isimli şahsın yayla evinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Yapılan fiziki takip sonucunda ihbarı doğrulayan ekipler eve operasyon düzenlendi. Yapılan baskında kumar oynayan 12 kişi suçüstü yakalandı. Şahsılara kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlalden toplamda 41 bin 628 lira cezai işlem uygulandı.

Operasyon kapsamında evde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 50 adet fişek ile iskambil kağıtları ele geçirildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı