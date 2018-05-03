Osmaniye'de Küçükler Masa Tenisi Grup Müsabakaları

Osmaniye'de okul sporları kapsamında düzenlenen küçükler masa tenisi grup müsabakaları başladı.

Osmaniye'de Küçükler Masa Tenisi Grup Müsabakaları

Osmaniye'de okul sporları kapsamında düzenlenen küçükler masa tenisi grup müsabakaları başladı.

Merkez spor salonunda yapılan müsabakalara Adana, Adıyaman, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Kilis, Mersin, Osmaniye, Malatya ve Şanlıurfa'dan 21 kız ve erkek takımı katıldı.

Grup müsabakalarında ilk 3'e giren takımların Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacağı belirtildi.

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