Osmaniye'de küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mecidiye köyünde Selahattin Arslantaş'a ait küçükbaş hayvanlardan birer koyun ve kuzunun çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Bölgede geniş çaplı arama yapan ekipler, koyun ve kuzuyu, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Dilekkaya köyünde hayvancılık yapan İ.C'nin sürüsünün içerisinde buldu.

İ.C'nin ifadesi doğrultusunda jandarma tarafından gözaltına alınan D.Ö, Y. A. ve E.D. hayvanları çaldıklarını itiraf etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA